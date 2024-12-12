الأقصر تحتفل بعيدها القومي بفقرات فلكلورية وفرعونية

هنأ المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، أهالى المحافظة بمناسبة احتفالات عيد الأقصر القومي، التى أقيمت صباح اليوم الخميس على ضفاف نهر النيل وانطلقت من أمام فندق ونتر بالاس التاريخي، وذلك بحضور اللواء دكتور خالد فودة محافظ الأقصر الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء محمد الصاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، والدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، والدكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والسادة رؤساء المراكز والمدن المختلفة ووكلاء الوزارات وعددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

وشملت الاحتفالية فعاليات كرنفالية وفنية وشعبية متنوعة بدأت بمسيرة لحاملي الأعلام، وطابور عرض وعروض مائية في نهر النيل بالمراكب الشراعية واللنشات وعروض فنية وفلكلورية لفرق الموسيقى العسكرية ومسيرات للشباب والرياضة وطلاب وطالبات المدارس من مختلف مراكز المحافظة وامتدت المسيرات بطول طريق كورنيش النيل، كما تضمنت الاحتفالات عروض فنية بمشاركة فرقة بنى سويف للفنون الشعبية، وذلك تزامنًا مع انطلاق الموسم السياحي الشتوي.

ومن جانبه، قدم محافظ الأقصر الشكر لكل من شارك وساهم فى نجاح الاحتفالية من العاملين بمجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء علي الشرابي رئيس المدينة، ومديريات التربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة، وممثلي القطاع السياحي، ومسؤولي الآثار وغرفة شركات السياحة والأجهزة الأمنية وادارة شرطة المرور وجميع الجهات المساهمة فى الحدث الذى يليق بتاريخ المحافظة ومكانتها العالمية، متمنيًا لهم موسم سياحي مبشر ومدر بالخيرات على أهالى المحافظة.

وزف محافظ الأقصر البشرى لأهالى المحافظة بقرب انتهاء عدد من المشروعات القومية داخل مراكز ومدن المحافظة، معربا عن سعادته بالاحتفال بأول عيد قومى له وسط أهله وشعبه من أبناء المحافظة.

يذكر أنه يتم الاحتفال بعيد الأقصر القومي يوم ٩ ديسمبر من كل عام وهو ذكرى تحويل الأقصر من مدينة ذات طابع خاص إلى محافظة بالقرار الجمهورى رقم ٣٧٨ لسنة ٢٠٠٩.

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