استمرار حبس المتهم لحيازته مخدر الآيس في الوراق

حوادث
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عاطل لحيازته مخدر الآيس في الوراق.

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل لحيازته مخدر الآيس في الوراق.

إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الأقراص المخدرة، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

بلاغ بضبط عاطل

تمكنت من ضبط عاطل في الوراق لحيازته كمية من مخدر الآيس بقصد الاتجار

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم ضبط بحوزته على مخدر الأقراص المخدرة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق

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