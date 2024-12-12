موعد مباراة لاتسيو وأياكس أمستردام في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو الإيطالي مع نظيره أياكس أمستردام اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد يوهان كرويف ارينا ضمن منافسات الجولة 6 من الدوري الأوروبي.

موعد مباراة لاتسيو وأياكس أمستردام

وتنطلق صافرة بداية مباراة لاتسيو وأياكس أمستردام مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وأياكس أمستردام

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.