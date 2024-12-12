بني سويف تبحث تنفيذ تدريب اخلاء المدارس للتعامل مع المواقف الطارئة

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام بمحافظة بني سويف، اجتماعًا تنسيقيًا لتنفيذ تدريب عملي للتعامل مع المواقف الطارئة، وذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في ضوء الكتاب الدوري بشأن قيام أمانة شؤون إدارة الأزمات والكوارث برئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لتنفيذ تدريب ميداني على سيناريو إخلاء مدرسة.

وخلال الاجتماع، تم التنسيق والاتفاق على الخطوات والإجراءات اللازمة من الجهات المشاركة في سيناريو تجربة الإخلاء والاستقرار على المدرسة المرشحة لتنفيذ التدريب بها، حيث تم استعراض خطط وإمكانيات كل جهة والأدوار المنوطة بها،مع إعداد برنامج وخط زمني مفصل بمراحل التجربة الافتراضية.

وأشار السكرتير العام إلى توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأهمية تضافر جهود كافة الجهات المشاركة في التدريب، نظرا لأهميته الحيوية في مجال الوقوف الفعلي على مدى استعداد الأجهزة بالمحافظة للتعامل الفعال والناجح مع أية أزمة أو كارثة أو مشكلة قد تطرأ على القطاعات الحيوية.

وشهد الاجتماع حضور التنفيذيين المعنيين من التعليم والصحة والحماية المدنية والإسعاف والتضامن والكهرباء وجمعية الهلال الأحمر ومسؤولى إدارات الأزمات بتكل الجهات.