برشلونة ينسحب من صفقة ريال مدريد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني قرر الانسحاب من صفقة التعاقد مع الدولي الكندري ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونخ الألماني.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فأن هانز فليك مدرب الفريق الكتالوني والذي أشرف على تدريب ديفيز عنجما كان مدربًا للعملاق البافاري كان يرغب في ضم اللاعب إلى صفوف برشلونة.

وأضافت التقارير، حلم فليك بضم ديفيز إلى برشلونة تبدد في ظل عدم قدرة النادي الكتالوني على منافسة ريال مدريد في تلك الصفقة، في ظل الأزمات المالية التي يُعاني منها البرسا.

ويتابع برشلونة أليكس فالي لاعبه المعار إلى سيليتك، بالإضافة إلى عدة لاعبين آخرين على رأسهم كاريراس الظهير الأيسر لفريق بنفيكا البرتغالي، وذلك من أجل تدعيم هذا المركز.
 

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