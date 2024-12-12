أول تعليق من نجم برشلونة بعد الفوز على دورتموند

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

 أكد جناح برشلونة الإسباني، فيران توريس، الذي سجل هدفين في انتصار فريقه على بروسيا دورتموند الألماني 3-2، اليوم الأربعاء، في سادس جولات دوري أبطال أوروبا، أن الفريق الكاتالوني عرف كيفية المعاناة في إحدى المباريات التي "تصنع روح المجموعة".

أول تعليق من نجم برشلونة بعد الفوز على دورتموند

قال فيران توريس في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب سيغنال إيدونا بارك: "هذه هي المباراة التي تعيد الانطباعات الطيبة بسبب الانتصار، ووحدة الفريق، وكيفية الاحتفال بالأهداف، نهدي الأهداف لجماهير برشلونة التي جاءت لدعمنا".

كما أشاد اللاعب الذي نزل بديلًا في الدقيقة 71 بديلًا للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، برد فعل الفريق دائمًا بعد تعادل أصحاب الأرض مرتين، ولكنه أقر في الوقت ذاته بأن فريقه لا يزال صغيرًا في السن، وأمامه هامش كبير للتحسن.

وضرب فريق الألماني هانزي فليك أكثر من عصفور بهذه النتيجة، وواصل انتصاراته في "التشامبيونز ليج" للمباراة الخامسة تواليًا، بعد صدمة البداية بالخسارة على يد موناكو الفرنسي 1-2، ليقترب الفريق كثيرًا من حسم تأهله مباشرة لثمن النهائي.

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وانفرد برشلونة بذلك بالمركز الثاني بـ15 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط خلف ليفربول الإنجليزي، الذي يحلق منفردًا بالصدارة بالعلامة الكاملة.

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