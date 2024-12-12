دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في العمرانية

حوادث
بوابة الفجر

باشرت نيابة الجيزة، التحقيق في اندلاع حريق داخل شقة سكنية في العمرانية، وأن الحريق التهم محتويات الشقة.
 

دون إصابات

وكشفت التحقيقات، أن الحريق نشب داخل الشقة نتيجة ماس كهربائي في إحدى الوصلات الداخلية، دون إصابات، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة

حريق في شقة 

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل شقة سكنية في العمرانية، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في الشقة، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتولت النيابة المختصة التحقيق.

دون إصابات نشوب حريق داخل شقة نشوب حريق

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