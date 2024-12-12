محافظ الفيوم يلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين

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محافظ الفيوم يلتقي
محافظ الفيوم يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، والوقوف على مشكلات واحتياجات المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وبحث سبل التعاون في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن الفيومي، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

يأتي اللقاء استكمالًا لسلسلة اللقاءات الفردية والجماعية التي يعقدها محافظ الفيوم، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ممثلي الشعب، لمتابعة تنفيذ الطلبات المقدمة منهم والتي تمس الأحتياجات اليومية للمواطنين، وبحث عدد من الملفات التنموية المهمة، والمشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات.

 

استمع محافظ الفيوم، خلال اللقاء، لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، وكذا المقترحات والمشكلات المتعلقة بقطاعات المرافق والخدمات، ووجه بسرعة حلها، مؤكدًا على أهمية تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والشعبية، لحل مشكلات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

 

وأكد "الأنصاري"، على أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والأجهزة التنفيذية، للمساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم، والتكامل الدائم لتحسين سبل الحياة والارتقاء بمراكز ومدن المحافظة، مشيدًا بدورهم الفعال في التواصل مع المواطنين، للتعرف على مشكلاتهم ووضع حلول عاجلة لها، فضلًا عن التعاون المثمر مع أجهزة المحافظة، بما يعود بالنفع والفائدة على المواطن الفيومي في المقام الأول. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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