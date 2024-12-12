الأهلي يخوض مران مغلق اليوم بالدوحة.. وتفاصيل إصابة نجم الأحمر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي اليوم بالدوحة مرانه الثاني عقب الوصول أول أمس إلى مطار حمد الدولي من أجل المشاركة في بطولة كأس القارات للأندية والتي تختتم يوم 18 ديسمبر.

مران مغلق للأهلي استعدادا لباتشوكا

الإطار الفني للنادي الأهلي قرر أن يكون المران مغلقا اليوم أمام الصحافة والإعلام على أن يخوض الفريق مرانه الرئيسي غدا الجمعة قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي.

تفاصيل إصابة نجم الأهلي

وعلمت مصادرنا بـ "الفجر الرياضي" أن لاعب الأهلي محمد عبدالله قد تعرض لإصابة بشد في العضلة ومن المرجح أن يتم استبداله باللاعب الشاب محمد سمير.

ومن المقرر أن يلاقي الفائز من مواجهة الأهلي وباتشوكا في المباراة النهائية حامل لقب دوري أبطال أوروبا فريق ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل باستاد لوسيل المونديالي.