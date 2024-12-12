حملة مكثفة للإدارة العامة للإنتاج الحيواني بالفيوم للتأكد من تطبيق الشروط والتراخيص المطلوبه

قامت الإدارة العامة للإنتاج الحيواني بقيادة المهندس أيمن نعمان مدير عام إدارة الانتاج الحيواني،وبعض المهندسين بالمرور علي محلات الأعلاف وكذلك حظائر الماشية ومزارع الدواجن ومصانع الأعلاف ومراكز تجمع الالبان للتأكد من تطبيق الشروط والتراخيص المطلوبه والتجديدات لتراخيص المحلات ومراجعة الدفاتر.

وجاء ذلك تحت رعاية السيد الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، تنفيذا لتعليمات الدكتور علاء فاروق معالى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ،والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتوجيهات الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الإنتاج الحيواني بالوزاره.

وقد قامت الحملة بالمرور علي مصنع اعلاف،ومعاينة مزرعة مواشي بناحية قرية تادروس بمركز إطسا للموافقة علي الترخيص،وتجديد ترخيص مزرعة دواجن بناحية منشأة الجمال مركز طاميه،وكذلك المرور علي محلات الأعلاف لتجديد الترخيص عزبة جنيدي مركز الفيوم،ومحل اعلاف تجديد ترخيص بناحيه سيلا مركز الفيوم،ومحل اعلاف بناحية قرية حلفا بمركز إطسا تجديد ترخيص.