حملة مكثفة للإدارة العامة للإنتاج الحيواني بالفيوم للتأكد من تطبيق الشروط والتراخيص المطلوبه

محافظات
بوابة الفجر

قامت الإدارة العامة للإنتاج الحيواني بقيادة المهندس أيمن نعمان مدير عام إدارة الانتاج الحيواني،وبعض المهندسين بالمرور علي محلات الأعلاف وكذلك حظائر الماشية ومزارع الدواجن ومصانع الأعلاف ومراكز تجمع الالبان  للتأكد من تطبيق الشروط والتراخيص المطلوبه والتجديدات لتراخيص المحلات ومراجعة الدفاتر.

txt

نيابة أبشواى تصطحب المتهمة بقتل طفلة الفيوم لتمثيل الجريمة

txt

جامعة الفيوم: ختام الدورة التثقيفية الأولى لصناع القرار بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية

وجاء ذلك تحت رعاية السيد الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، تنفيذا لتعليمات الدكتور علاء فاروق معالى  وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ،والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتوجيهات الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الإنتاج الحيواني بالوزاره.

txt

جامعة الفيوم: ختام الدورة التثقيفية الأولى لصناع القرار بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية

txt

"الفيوم" تحصد المركز السابع على مستوى الجمهورية في مسابقات الطفولة

وقد قامت الحملة بالمرور علي مصنع اعلاف،ومعاينة مزرعة مواشي بناحية قرية تادروس بمركز إطسا للموافقة علي الترخيص،وتجديد ترخيص مزرعة دواجن بناحية منشأة الجمال مركز طاميه،وكذلك المرور علي محلات الأعلاف لتجديد الترخيص عزبة جنيدي مركز الفيوم،ومحل اعلاف تجديد ترخيص بناحيه سيلا مركز الفيوم،ومحل اعلاف بناحية قرية حلفا بمركز إطسا تجديد ترخيص.

أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الدكتور أسامه دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم الدكتور علاء فاروق تراخيص المحلات تجديد الترخيص مزارع الدواجن مزرعة مواشي وكيل وزارة الزراعة بالفيوم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

مواد متعلقة

نيابة أبشواى تصطحب المتهمة بقتل طفلة الفيوم لتمثيل الجريمة

مديرية الزراعة بالفيوم تنفذ ندوة ارشادية بنطاق المركز الارشادي بقرية سنورس ثاني

قافلة دعوية كبرى بأوقاف الفيوم تنطلق إلى إدارة سنورس ثالث لتجوب القرى والمناطق النائية

تجديد حبس أب وابنه بتهمة قتل الابن الأصغر وفصل رأسه عن جسده في الفيوم

حملة مشددة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الفيوم حفاظًا على الأمن الغذائي

ضبط أكبر تاجر «أستروكس وأيس» بمركز سنورس في الفيوم

رئيس شركة مياه الفيوم يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة شكشوك

وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يلتقي أئمة إدارة مركز جنوب

الأكثر قراءة

تدريبات تأهيلية لناصر ماهر وشيكابالا على هامش المران الجماعي

رسميًا.. الزمالك يعلن عن المدرب المؤقت لقيادة مباراة المصري بالكونفدرالية خلفًا لجوميز

أول تعليق من نجم برشلونة بعد الفوز على دورتموند

عاجل.. مفاجأة بشأن باتشوكا المكسيكي قبل مواجهة الأهلي الحاسمة في كأس إنتركونتينتال

الأهلي يخوض مران مغلق اليوم بالدوحة.. وتفاصيل إصابة نجم الأحمر

وزيرا "الإنتاج الحربى" و"الأوقاف" يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

المنشاوي يُعلن عن تقدم جامعة أسيوط 168 مستوى خلال عام بالتصنيف الإنجليزي

‏إعلام سوري: وصول وفد تركي يضم وزير الخارجية ورئيس جهاز المخابرات إلى العاصمة السورية دمشق