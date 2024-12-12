وزير التموين يتفقد مطحن سايمون وصومعة الغلال بالبحيرة (صور)

محافظات
جانب من الزيارة بالبحيرة
جانب من الزيارة بالبحيرة

 

قام الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتفقد مطحن سايمون بمنطقة أبو الريش بدمنهور، والتابع لشركة وسط وغرب الدلتا للصناعات الغذائية، وصومعة غلال زاوية غزال التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والمخصصة لتخزين القمح والتي تتصدر قائمة تخزين الغلال.

حيث استمعا لشرح توضيحي دقيق حول خطوط الإنتاج في المطاحن، بدءًا من مراحل الغربلة المختلفة التي تتم داخل المطحن، وصولًا إلى الإنتاج النهائي للطحين، كما تم استعراض انواع الغربلة ووظائفها وأنواع الغلال.

حيث يبلغ متوسط الطحن 550 طنًا اليوم، والمطحون اليومي 480 طنًا، ويضم المطحن 6 خلايا تخزين أقماح، سعة الخلية 500 طن، كما يوجد مخزن دقيق بسعة 30 ألف طن، بالإضافة إلى 16 صومعة ترطيب أول وثاني لتجهيز القمح.

يذكر ان عدد المطاحن بالمحافظة 3 مطاحن، والطاقة الإنتاجية الكلية للمطاحن 1350 طنا وأن الطاقة الإنتاجية الحالية 1140 طنا، وأضافت أن حصة القمح بالمحافظة 1817.5 طنا.

حيث تبلغ سعتها التخزينية 60 ألف طن، وتضم 12 خلية سعة كل منها 5 آلاف طن، كما تضم المحافظة 6 صوامع والتى تعمل بطاقة استيعابية ١٣٧ الف طن.

وقاما محافظ البحيرة ووزير التموين بمتابعة نظام العمل المميكن داخل الصومعة، الذي يعتمد على تقنية التحكم الإلكتروني لمراقبة المخزون وعملية التداول، لضمان جاهزية الصوامع لاستقبال إنتاج القمح المحلي بكفاءة عالية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة الإلتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده، وتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة الأقماح، وانتظام أعمال التوريد، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع للتحقق من جودة الأقماح الموردة.

وأكد وزير التموين على إستمرار التعاون والتنسيق مع المحافظة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين، مشيرا أنه سيتم خلال الفترة القادمة زيادة عدد الصوامع لزيادة السعة الاستيعابيه للمخزون الاستراتيجي للقمح.

البحيرة

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