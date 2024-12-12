"بيت الزكاة" يوزع بطاطين ومواد غذائية على المستحقين بمحافظة أسوان

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء، الانتهاء من توزيع عشرات الآلاف من البطاطين والألحفة والمواد الغذائية على المستحقين في محافظة أسوان، في إطار حملة «دفء وطمأنينة» لشتاء 2025.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الخميس الموافق 12 من ديسمبر 2024م، أن حملة «دفء وطمأنينة» التي تم إطلاقها هذا العام تستهدف توزيع البطاطين والألحفة والملابس الشتوية والجواكت والأحذية لجميع الأعمار، فضلًا عن توزيع مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع والمناطق النائية في كل المحافظات.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن حملة «دفء وطمأنينة» التي أطلقها «بيت الزكاة والصدقات» تستهدف توزيع مئات الآلاف من البطاطين والملابس الشتوية الجديدة، والمواد الغذائية؛ وذلك في إطار برنامج «ستر وغطاء» أحد البرامج التنموية لدعم الأسر الأولى بالرعاية؛ في جميع المحافظات لإدخال السرور على قلوبهم وطمأنتهم.