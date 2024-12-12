"بيت الزكاة" يوزع بطاطين ومواد غذائية على المستحقين بمحافظة أسوان

أخبار مصر
بيت الزكاة والصدقات
بيت الزكاة والصدقات المصري

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء، الانتهاء من توزيع عشرات الآلاف من البطاطين والألحفة والمواد الغذائية على المستحقين في محافظة أسوان، في إطار حملة «دفء وطمأنينة» لشتاء 2025.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الخميس الموافق  12 من ديسمبر 2024م، أن حملة «دفء وطمأنينة» التي تم إطلاقها هذا العام تستهدف توزيع البطاطين والألحفة والملابس الشتوية والجواكت والأحذية لجميع الأعمار، فضلًا عن توزيع مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع والمناطق النائية في كل المحافظات.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن حملة «دفء وطمأنينة» التي أطلقها «بيت الزكاة والصدقات» تستهدف توزيع مئات الآلاف من البطاطين والملابس الشتوية الجديدة، والمواد الغذائية؛ وذلك في إطار برنامج «ستر وغطاء» أحد البرامج التنموية لدعم الأسر الأولى بالرعاية؛ في جميع المحافظات لإدخال السرور على قلوبهم وطمأنتهم. 

أحمد الطيب شيخ الأزهر الملابس الشتوية المواد الغذائية المناطق النائية بيت الزكاة والصدقات جميع المحافظات رئيس مجلس الامناء على الأسر الأولى بالرعاية

الأكثر قراءة

تعرف على مدة غياب كيليان مبابي بعد إصابته أمام اتالانتا في دوري الأبطال

الأهلي والزمالك ضمن القائمة النهائية للأفضل في إفريقيا 2024

ريال مدريد يكشف حجم إصابة مبابي

اليوم.. عرض فيلم "العنكبوت" على Watch It

وقت إضافي أم ركلات ترجيح؟.. ماذا يحدث حال انتهاء مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي بالتعادل؟

وزارة الشباب والرياضة تستكمل الدورات التدريبية للإسعافات الأولية

القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

بالفيديو | "مين يصدق" اليوم في السعودية والإمارات والكويت