تفاصيل اعترافات المتهمة بقتل طفلة في الفيوم

قررت نيابة ابشواي الجزئية بمحافظة الفيوم، حبس "ايمان.ع" 20 عاما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة العامة لها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

واعترفت المتهمه بتفاصيل قتل الطفله " أميرة عوض" 5 سنوات، ومقيه بعزبة اللواج التابعة للوحدة المحلية لقرية شكشوك بمركز ابشواي بمحافظة الفيوم، أمام جهات التحقيق أنها قتلت الطفلة خنقا لسرقة حلقها الذهب.

وأكدت المتهمة، وهي جارة الطفلة في اعترافاتها، أنها استغلت وجود الطفلة أثناء لهوها بصحبت ابنتها داخل منزلها وقامت بسرقه قرطها الذهب وعندما أخبرتها الصغيرة بأنه سوف تخبر امها وقالت "والله يا ايمان هقول لماما "، قامت باصطحاب الطفله إلى سوبر ماركت وقامت بشراء كيس" اندومي " للطفله، ثم اصطحبتها إلى منزلها وقامت بخنق الطفله بطرحه بيضاء، خشيت افتضاح امرها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتابعت المتهمة أنها قامت بلفها في ملاية قماش، ثم قامت بوضعها في كرتونه كانت تضع بها ملابسها، ثم قامت بوضع الملابس فوق الجثمان، وتابعت المتهمه بأنها كانت تنتظر فرصه لتقوم بالقاء الجثمان ليلًا فى بحر القرية خلف منزلها.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الاحد الماضي، عندما تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العقيد محمد علاء عبد الكريم مأمور قسم شرطة إبشواي يفيد ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتلاقيها بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفله بجوار أرض زراعية.



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى مكان الجثة وكشفت المعاينة الأولية لمباحث المركز تحت إشراف اللواء محمد العربي مدير مباحث المحافظة وقادها الرائد علي يوسف أبو جليل، رئيس المباحث وضمت النقيب حسام عبد السميع، معاون المباحث، أن الطفله متغيبة من ظهر أمس وتدعى " أميرة عوض سليمان، وتبلغ من العمر 5 سنوات ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والتي أمرت بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف لغز العثور على جثة الطفلة، وخلال 24 ساعة تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إبشواي من كشف لغز العثور على جثة طفله، والتي كانت متغيبة منذ ظهر أمس، وذلك من خلال فريق بحث جنائي تم تشكيله برئاسة العقيد محمود هيبه والرائد علي يوسف أبو جليل رئيس المباحث وضم النقيب حسام عبد السميع معاون المباحث، وقد كشفت تلك التحريات، أن وراء مرتكبي الجريمة أحدى جيران المجني عليها الطفلة أميرة، مطلقة تدعى "إيمان. ع" 20 سنة، بغرض سرقة قرطها الذهبي، وعندما هددتها الطفلة بأنها ستخبر والدتها انقضت عليها وحبست أنفاسها حتى فارقت الحياة ووضعتها داخل كرتونة لاملابس الخاص به.

تم حُرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق.