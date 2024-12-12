عين شمس تُعزز جاهزيتها للاعتماد المؤسسي بدورات في التخطيط الاستراتيجي



فى إطار تقدم جامعة عين شمس للاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وإعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة 2024-2029، نظم مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس دورة تدريبية بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسادة مديري الوحدات والمراكز بالجامعة، ومديري وحدات ضمان الجودة وفرق التخطيط الاستراتيجي بالكليات والمعاهد في مجال التخطيط الاستراتيجي.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وتحت رعاية الأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضحت الاستاذة الدكتورة ميريام فريد عياد مدير المركز أن البرنامج التدريبي الأول عقد يومى (27، 28 نوفمبر 2024)، وحاضر خلاله الأستاذ الدكتور مصطفى عبد العظيم الفرماوي الخبير والمدرب بالهيئة.

بينما عقد البرنامج التدريبي الثاني يومى (7، 8 ديسمبر 2024) وحاضر خلاله الأستاذ الدكتور طلعت محمد محمد – الخبير والمدرب بالهيئة وذلك بقاعة السيد أ.د/ سعيد خليل بكلية التربية، وبإشراف الأستاذ الدكتور سيد عبدالفتاح – مدير وحدة التدريب بالمركز والسادة الإداريين بالوحدة.

وفى هذا الصدد توجه المركز بخالص الشكر للأستاذة الدكتورة /صفاء شحاته القائم بأعمال عميد كلية التربية علي الاستضافة الكريمة وأيضًا للأستاذ الدكتور محمد حامد مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بالمركز والأستاذ بكلية التربية على حسن الضيافة، وذلك في ضوء التعاون المثمر بين المركز وكافة كليات ومعاهد الجامعة.