مدير تعليم الفيوم يتفقد مدرسة 6 أكتوبر ويشهد مهرجان الأنشطة

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مدير تعليم الفيوم:
مدير تعليم الفيوم: يتفقد مدرسة 6 أكتوبر

تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، مدرسة 6 أكتوبر الإعدادية للبنات - التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، وشهد مهرجان الأنشطة وتفعيل مبادرة الفيوم تتحدث.

وذلك بحضور الأستاذ محمد فتحي، مدير عام التعليم العام بالمديرية، وإدارة المدرسة، وجميع العاملين بالمدرسة.

حيث تفقد وكيل الوزارة، ومرافقوه معرض الأنشطة بالمدرسة، ويحتوى على الحرف اليدوية والسلال والفخار والوسائل التعليمية، والأنشطة التربوية والتعليمية، والتى تم إنتاجها من خامات البيئة.

كما يحتوى المعرض على عدد من ورش العمل، ومنها ورشة عمل الصحافة المدرسية، وورشة عمل الإقتصاد المنزلى، وورشة عمل المكتبة، وورشة عمل التربية الفنية.

كما أحتوى مهرجان الفيوم تتحدث على السوق المصري (سوق مصغر للسوق المصري)، ويشمل  الخضروات والفواكه وفرن الخبيز البلدي.

كما شهد وكيل الوزارة، أحتفال المدرسة، (مهرجان الفيوم تتحدث)، ويشمل عدد من الفقرات الفنية والأستعراضية عن محافظة الفيوم وتراثها العظيم فى شتى المجالات.

وأشاد وكيل الوزارة، بمهرجان الفيوم تتحدث بمدرسة 6 أكتوبر الإعدادية للبنات بغرب الفيوم، وقدم رسالة شكر وتقدير لإدارة المدرسة الأستاذة هند صفي الدين محمود، مديرة المدرسة، وفريق العمل بالمدرسة، وذلك لتفعيل مبادرة الفيوم تتحدث، وكذلك المستوى المتميز لطالبات المدرسة للعروض المقدمة خلال المهرجان، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل مبادرة الفيوم تتحدث بجميع المدارس على مستوى المحافظة، وذلك لدورها الهام فى التعرف على جميع المناطق السياحية والأثرية والشخصيات التاريخية فى جميع المجالات فى المحافظة، بالإضافة إلى التعرف على الحرف والمهن التى تتميز بها محافظة الفيوم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدير "تعليم الفيوم" يشهد احتفال مدارس التربية الخاصة باليوم العالمي لذوي الهمم

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