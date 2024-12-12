اليوم.. عرض فيلم "العنكبوت" على Watch It

الفجر الفني
بوابة الفجر

تستعد منصة Watch It، اليوم الخميس، لعرض فيلم الأكشن والإثارة "العنكبوت" بطولة النجمين أحمد السقا ومنى زكي.

 

وروجت المنصة للفيلم عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام" حيث شاركت صورًا من أحداث الفيلم، معلقة: "العنكبوت مصمم ياخد بتاره من المنظمة".

 

أبطال فيلم العنكبوت

 

ويشارك في بطولة فيلم العنكبوت: أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، محمد ممدوح، يسرا اللوزي، محمد لطفي، والراحل زكي فطين عبد الوهاب، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

 

قصة فيلم العنكبوت

 

تدور أحداثه في إطار أكشن مثير حول تاجر مخدرات، يتمكن من تصنيع المواد المخدرة، ويقوم ببيعها للشباب، ما يجعله يقع في العديد من المشكلات، وتحدث بينه وبين الشرطة الكثير من المطاردات، ويقرر الانتقام من التجار خلال الأحداث.

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