صدام قوي بين باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون في الدوري الفرنسي

تشهد منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الفرنسي لكرة القدم عددا من المواجهات القوية على مدار الأيام الثلاثة القادمة.

صدام قوي بين سان جيرمان وأولمبيك ليون في الدوري الفرنسي

وتنطلق منافسات الجولة غدا الجمعة بلقاء بين تولوز وضيفه سانت إيتيان ثاني أكثر الفرق تتويجا بلقب الدوري الفرنسي برصيد 10 مرات، والصاعد مجددا للدوري الممتاز بنهاية الموسم الماضي.

يأمل تولوز في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه السادس في الدوري هذا الموسم، وتحسين مركزه في جدول الترتيب حيث تراجع للمركز العاشر برصيد 18 نقطة بعد خسارته أمام موناكو في الجولة الماضية.

أما سانت إيتيان، فيريد الخروج من دوامة الهزائم بعد السقوط بالخسارة أمام رين وأولمبيك مارسيليا في الجولتين الماضيتين، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تدفعه بعيدا عن صراع الأندية المهددة بالهبوط حيث يقبع في المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.

وتقام يوم السبت ثلاث مباريات حيث يحل ليل ضيفا ثقيلا على أولمبيك مارسيليا على ملعب "فيلودروم" بعد ثلاثة أيام من فوز صعب بنتيجة 3 / 2 على شتورم جراتس في الجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا.

ويتطلع مارسيليا بقيادة مديره الفني الإيطالي روبرتو دي تشيربي إلى فوز رابع على التوالي لتأمين تواجده في وصافة جدول الترتيب برصيد 29 نقطة ومواصلة الضغط على باريس سان جيرمان حامل اللقب وصاحب الصدارة برصيد 34 نقطة.

ولن تكون مهمة دي تشيربي ولاعبيه سهلة أمام ليل المنتشي بفوزه في دوري الأبطال، والذي يحافظ على سجله خاليا من الهزائم في آخر 10 جولات محققا 5 انتصارات و5 تعادلات ليتواجد في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، ويتطلع أيضا لمواصلة سلسلته القوية لضمان التواجد في المربع الذهبي الذي يضمن تأهله أيضا لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وفي مواجهة متكافئة، يلعب أوزير، صاحب المركز الثامن برصيد 20 نقطة، ضد ضيفه لانس سابع الترتيب برصيد 23 نقطة، وكلاهما يسعى لنتيجة إيجابية تدفعه لمراكز المقدمة.

وبعد خسارة ثقيلة أمام أرسنال الإنجليزي بثلاثية دون رد في لندن أمس الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا، يخوض موناكو اختبارا جديدا خارج ملعبه عندما يحل ضيفا على ريمس.

ويدرك النمساوي أدي هوتر، المدير الفني لموناكو، أنه لا مجال لأي تعثر، ويكافح بقوة للاستمرار في المنافسة حيث يحل ثالثا برصيد 29 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن مارسيليا، وصيف الترتيب.

ةفي المقابل، فإن ريمس صاحب المركز التاسع برصيد 19 نقطة يسعى بدوره لإيقاف نزيف النقاط بعد تعادلين وخسارة في آخر ثلاث جولات ليتراجع في جدول الترتيب.

وتختتم منافسات الجولة يوم الأحد المقبل بإقامة 5 مباريات، حيث يلعب مونبيلييه ضد نيس، ولوهافرضد ستراسبورج، ورين ضد أنجيه، ويحل نانت ضيفا على بريست المنتشي بفوزه على أيندهوفن 1 / صفر في دوري أبطال أوروبا مساء أول أمس الثلاثاء ليعزز فرصه بقوة في التأهل لدور الـ16 بالمسابقة القارية المرموقة.