"الأخير في 2024".. موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لتحديد سعر الفائدة

موعد اجتماع البنك المركزي القادم يعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية لما له من دور في تحديد سعر الفائدة.

موعد اجتماع البنك المركزي

وتساءل الرأي العام المصري عن موعد اجتماع البنك المركزي وذلك لمعرفة توقيت ذلك الاجتماع وكذلك التوقعات بشأن القرارات التي تصدر عنه بشأن سعر الفائدة.

موعد اجتماع البنك المركزي القادم

وعن موعد اجتماع البنك المركزي القادم، فمن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الاجتماع الأخير في 2024 يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر، وسط توقعات بالاستمرار في نفس النهج الحالي من تثبيت لأسعار الفائدة.

قرارات اجتماع البنك المركزي القادم

وخلال اجتماع البنك المركزي القادم ستتم مراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ تعقد اللجنة اجتماعًا كل 6 أسابيع بإجمالي 8 اجتماعات في العام.

وتُعقد اجتماعات لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والنظر في القرارات التي تهدف إلى احتواء التضخم وكبح ضغوطاته، بهد متابعة جميع المستجدات الخاصة بمعدلات التضخم على المستويين المحلي والدولي.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في اجتماعها يوم 21 نوفمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإقراض الإيداع لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 28.25% و27.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري الخصم والائتمان عند 27.75%؛ وتأتي هذه القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ اجتماع أكتوبر للجنة السياسة النقدية.

