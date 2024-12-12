جوندوجان: لا أصدق ما يحدث لمانشستر سيتي

الفجر الرياضي
جوندوجان
جوندوجان

أكد نجم مانشستر سيتي، إيلكاي جوندوجان، أنه لا يصدق ما يحدث لفريقه سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة أمام يوفنتوس 0-2 في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

جوندوجان: لا أصدق ما يحدث لمانشستر سيتي

وقال جوندوجان: "الشيء الوحيد الآن هو أن كل لاعب بشكل فردي عليه أن يسأل نفسه ما يجب القيام به بشكل أفضل، وكيف يمكنهم التضحية بشكل فردي أكثر للمساهمة حتى نتمكن من العودة بشكل جماعي؟".

وأضاف: "لا أصدق ما يحدث، أشعر أننا نعرف بالضبط الأسباب، وإذا نظرت إلى معظم أجزاء المباريات، فإننا في الواقع لا نلعب بشكل سيئ".

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وتابع: "نحن نلعب بشكل جيد ونصنع الفرص، نفتقد فقط التسجيل، وفي هذه المباريات إذا أهدرت فرصة واحدة للتسجيل، فليس من السهل العودة".

وأوضح: "في الوقت الحالي يبدو الأمر كما لو أننا في أي لحظة حاسمة، نقوم دائمًا بالأشياء الخاطئة".

وزاد: "يمكنك أن ترى أننا في بعض الأحيان نفتقد الكرة أو نخسر مبارزة، وترى أننا نتراجع على الفور ونفقد الإيقاع، لا يحتاجون حتى إلى فعل الكثير، ولكن هذا الأمر له تأثير كبير علينا الآن، هذا ليس ما بنينا من أجله، نحن مصممون على الاستحواذ، والاحتفاظ بالكرة، والبقاء أقوياء، وحتى إذا لم تتمكن من فعل أي شيء في المبارزة فلا تخسرها، في الوقت الحالي الأمر لا يناسبنا".

واختتم: "نحن نفقد الكرات بسهولة فقط ويسجلون في الهجمات المرتدات في كل مرة، وعلينا أن نطاردهم في كل مرة 50 أو 60 مترًا، لدي شعور أحيانًا بأننا مهملون بعض الشيء في المبارزات الفردية، فبدلًا من اللعب البسيط نفرط في تعقيد الأمور، ونفتقد التوقيت المناسب لتمرير الكرة أو إطلاقها".

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