وقت إضافي أم ركلات ترجيح؟.. ماذا يحدث حال انتهاء مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي بالتعادل؟

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نارية أمام فريق باتشوكا المكسيكي في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يلتقي الفريقان يوم السبت المقبل، في تمام السابعة مساءً، ضمن منافسات نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، وذلك على استاد 974.

وفي حال فوز الأهلي على باتشوكا، سيتأهل لملاقاة العملاق الإسباني ريال مدريد في نهائي البطولة، المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر الجاري على استاد لوسيل.

ماذا يحدث حال انتهاء مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي بالتعادل؟

تنص لائحة بطولة كأس إنتركونتيننتال (المعروفة أيضًا بكأس القارات) على أنه إذا انتهت مباراة نصف النهائي بين الأهلي وباتشوكا بالتعادل بعد الوقت الأصلي، فسيتم لعب أشواط إضافية. وإذا استمرت النتيجة كما هي، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا

حضر الجهاز الفني للنادي الأهلي وعدد من لاعبي الفريق، مباراة بوتافوجو البرازيلي ضد باتشوكا المكسيكي في ديربي الأمريكيتين، التي أقيمت مساء أمس على استاد 974 في قطر، وانتهت بفوز باتشوكا بثلاثة أهداف دون رد.

وسيواجه الأهلي باتشوكا في مباراة حاسمة على لقب كأس التحدي يوم السبت المقبل، مع العلم أن الفائز في هذه المباراة سيواجه ريال مدريد في نهائي كأس القارات للأندية يوم 18 ديسمبر.