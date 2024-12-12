تعرف على تفاصيل دعم الشباب والرياضة لأندية بنى سويف

الفجر الرياضي
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى عن تقديم دعم مالى وقدره 300 الف جنيه لعدد 12 نادى بمحافظة بنى سويف وذلك لمساعدتها لأداء مهامها.

تفاصيل الدعم المالي لأندية بني سويف

وجاءت الأندية الحاصلة على الدعم المالى على راسها نادي بني سويف الرياضى والشباب والشبان المسلمين والشرق ومتحدي الاعاقة والواسطي وبوش واهناسيا والعاملين باهناسيا وسمسطا والفشن  وببا.

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وبموجب الدعم المقدم سيتم صرف الدفعة الأولى للأندية بموجب 83500 جنيه لنادى بنى سويف و89 الف جنيه لنادى الواسطى و15 الف جنيه لنادى مبارك لمتحدى الإعاقة و7500 لنادى اهناسيا و6000 لنادى سمسطا 6000 لنادى ببا الرياضى و10500 لنادى الفشن و9000 لنادى الشباب ومبلغ 49500 لنادى بوس و10500 لنادى الشرف ومباع7500 لنادى العاملين باهناسيا و10500 لنادى جمعية الشبان المسلمين ببنى سويف.

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