وزير الأوقاف يلتقي مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ لمتابعة الانضباط الإداري والدعوي

التقى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الشيخ معين رمضان يونس، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سبل تعزيز الانضباط الإداري والدعوي، بحضور فضيلة الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني.

وفي خلال اللقاء عرض مدير المديرية أوضاع العمل داخل المديرية، والتحديات التي تواجهها، ووجه معالي الوزير بوضع حلول عملية للتحديات؛ ضمانًا لاستمرارية الأداء بجودة وكفاءة.

أكد الوزير أهمية تحسين الأداء العلمي والدعوي للأئمة، مشددًا على ضرورة الارتقاء بمستواهم الفكري والعلمي لتحقيق رسالة دينية مستنيرة، ومشيرًا إلى أهمية العناية بمظهر الأئمة وسلوكهم، ومشددًا على دورهم في تعزيز القيم السلوكية والاجتماعية؛ ما يجعلهم قدوة حسنة للمجتمع.

وجه وزير الأوقاف بضرورة تعزيز بيئة العمل داخل المديرية وتوفير الأدوات اللازمة لتحسين الأداء الإداري والدعوي على مستوى المديريات، مثنيًا على الجهود المبذولة داخل مديرية أوقاف كفر الشيخ، وداعيًا إلى مواصلة العمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المنشودة.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الوزير مع مديري المديريات؛ حرصًا على تحقيق الانضباط الإداري والدعوي في جميع قطاعات الوزارة.