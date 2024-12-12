القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا عام 2024 وسيتم تسليم الجائزة بحفل كبير يقام بمدينة مراكش المغربية يوم 16 ديسمبر القادم.

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وجاءت القائمة النهائية كالتالي:-

حسين الشحات "الأهلي"

أحمد سيد زيزو "الزمالك"

رونوين ويليامز "ماميلودي صن داونز"

وكانت القائمة الأولية للمرشحين:

حسين الشحات

أحمد سيد زيزو

ايسوفو دياو

رونوين ويليامز

مصطفى شوبير

وتأتي الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادي

الأهلي

الزمالك

ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

اتحاد الافريقي أحمد سيد زيزو أفضل لاعب في إفريقيا

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