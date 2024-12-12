ريال مدريد يكشف حجم إصابة مبابي

الفجر الرياضي
كيليان مبابي - ريال
كيليان مبابي - ريال مدريد

كشف نادي ريال مدريد، حجم إصابة لاعبه الفرنسي كيليان مبابي والتي تعرض لها خلال مشاركته أمام أتلانتا الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي.

إصابة مبابي في فخذه اليسرى

أكد نادي ريال مدريد عبر بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية قد التي أجراها كيليان مبابي من قبل الخدمات الطبية قد أوضحت تعرضه لإصابة في فخذه اليسرى.

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ولم يوضح نادي ريال مدريد خلال بيانه، مدة غياب كيليان مبابي عن الملاعب ولكنه سيتم متابعة تطور حالته.

وتغلب فريق ريال مدريد، على نظيره أتلانتا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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