الأهلي والزمالك ضمن القائمة النهائية للأفضل في إفريقيا 2024

حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، القائمة النهائية لأفضل أندية في القارة الأفريقية عام 2024، والتي ستتسلم الجائزة في 16 من شهر ديسمبر الجاري.

القائمة النهائية لأفضل أندية في إفريقيا 2024

ويقام الاحتفال في الأراضي المغربية والذي بات المستضيف الأول لحفل جوائز العام في القارة الافريقية.

وجاءت القائمة النهائية لأفضل الأندية في القارة الأفريقية والذي شهد تواجد قطبي الكرة المصرية الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، الزمالك بطل الكونفدرالية، صن داونر بطل الدوري الأفريقي.

وعلى الجانب الاخر اكتسح كلا من مازيمبي الجيش الملكي المغربي وإيدو كوينز النيجيري والذي شهد تواجده جدلا كبيرا عقب استبعاد مسار صاحب الميدالية البرونزية في بطولة دوري الأبطال.