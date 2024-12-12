أحمد نور أمينًا لشباب حزب مستقبل وطن بشبرا الخيمة





في إطار تعزيز دور الشباب في الحياة السياسية والمجتمعية، أعلن حزب مستقبل وطن عن تعيين أحمد نور، إداري الفريق الأول لنادي الجونة، أمينًا لشباب الحزب في منطقة غرب شبرا الخيمة.

وقد أعرب كابتن أحمد نور عن امتنانه لهذا المنصب الجديد، مقدمًا الشكر إلى قيادات الحزب بشبرا الخيمة وعلى رأسهم النائب الدكتور مصطفي عبد الغني أمين عام قسم شبرا الخيمة أول.

وأكد أنه سيعمل بكل جهد من أجل تحقيق أهداف الحزب في المنطقة، مع التركيز على دعم الأنشطة الشبابية والتنمية المجتمعية في غرب شبرا الخيمة.

كما أعرب عن تطلعه للعمل على تعزيز العلاقة بين الشباب والرياضة في المنطقة، متمنيًا أن يكون له دور فعّال في تطوير الأجيال القادمة، سواء على مستوى الرياضة أو السياسة.