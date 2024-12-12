غياب ماكولي كولكين في تجمع أبطال فيلم Home alone

بالرغم من غياب بطل العمل النجم العالمي ماكولي كولكين أو كيفن، اجتمع أفراد عائلة ماكاليستر من فيلم "Home Alone" لأول مرة منذ أكثر من 30 عامًا، حيث ظهر كل من كريستين مينتر، 59 عامًا، ومايكل سي مارونا، 47 عامًا، وديفين راتراي، 47 عامًا، وأنجيلا جوثالز، 47 عامًا، وجيديديا كوهين، 48 عامًا، الذين لعبوا جميعًا دور أشقاء أو أبناء عمومة كولكين في الفيلم المحبوب لعام 1990، بـ لافاييت، نيوجيرسي.

وأصبح فيلم Home alone بمثابة أحد علامات الكريسماس ما يجعل تصدره التريند بداية كل عام أمرًا طبيعيًا، للجماهيرية العريضة الذى يتمتع بها وتزيد منذ إنتاجه عام 1990 من بطولة الطفل ماكولي كولكين الذى لم يزد وقتها على 10 أعوام فقط.

نجم الفيلم خفت بريقه بصورة كبيرة رغم النجاح الكبير فى البداية، إلا أن العام الجارى شهد عودته للساحة من جديد بعدما احتفل الممثل ماكولي كولكين بوضع نجمة تحمل اسمه داخل ممشى في هوليود مؤخرًا، وذلك بعد 33 عامًا على عرض فيلمه الذى يعتبر أهم فيلم بتاريخ السينما العالمية يتم مشاهدته ليلة رأس السنة، بعدما صار بمثابة علامة مرتبطة باحتفالات الكريسماس.