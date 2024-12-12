لمن الأولوية في صرف الدعم النقدي في حالة تقدم أعداد كبيرة من المستفيدين؟.. الضمان الاجتماعي يوضح

الفجر السياسي
أرشيفية
أرشيفية

حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ضوابط صرف الدعم النقدي إذا تقدم أعداد كبيرة للحصول عليه، فقد نصت المادة (13) من القانون على أن:

"في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:

 

1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.


2- المريض بمرض مزمن شديد.


3- المسن.


4- الأيتام.


5- المرأة المعيلة.


6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.


7- المرأة غير المعيلة.

 

8- الأنثى غير المتزوجة.

 

9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

 

10- الأسرة مهجورة العائل.

 

11- أسرة المجند.

 

12- أبناء الرعاية اللاحقة.

 

13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

 

14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.

 

15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.

 


وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.

 

 

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