تعرف على مدة غياب كيليان مبابي بعد إصابته أمام اتالانتا في دوري الأبطال

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تعرض الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإيطالي لإصابة قوية، خلال مشاركته مع فريقه أمام أتالانتا الإيطالي، ضمن فعاليات الجولة السادسة من بطولة دوري ابطال أوروبا.

وعجز مبابي على إثرها عن استكمال اللقاء، ليخرج ويحل محله زميله البرازيلي رودريجو في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

مبابي يغيب عن نهائي كأس الإنتركونتيننتال

وحقق ريال مدريد فوزا هاما على نظيره أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي اقيمت على ارضية ملعب جويس معقل القديسين.

txt

الأهلي والزمالك ضمن القائمة النهائية للأفضل في إفريقيا 2024

txt

القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

وأعلن النادي الملكي عبر موقعه الرسمي، تفاصيل إصابة مهاجمه الفرنسي، قائلًا "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا كيليان مبابي من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في فخذ ساقه اليسرى. التطور معلق".

بينما أكدت صحيفة "ماركا الإسبانية" اليوم الخميس، أن الفرنسي مبابي سيغيب عن نهائي كأس الإنتركونتيننتال، والذي سيقام يوم 18 ديسمبر، على أرضية ملعب لوسيل في قطر.

وينتظر ريال مدريد، الفائز من مواجهة الاهلي وباتشوكا الميكسيكي في كأس التحدي، يوم السبت المقبل في ملعب “974” في قطر.

أتالانتا الإيطالي أبطال أوروبا الانتركونتيننتال البرازيلي رودريجو الفرنسي كيليان مبابي

الأكثر قراءة

تعرف على مدة غياب كيليان مبابي بعد إصابته أمام اتالانتا في دوري الأبطال

الأهلي والزمالك ضمن القائمة النهائية للأفضل في إفريقيا 2024

ريال مدريد يكشف حجم إصابة مبابي

اليوم.. عرض فيلم "العنكبوت" على Watch It

وقت إضافي أم ركلات ترجيح؟.. ماذا يحدث حال انتهاء مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي بالتعادل؟

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام أستانا في دوري المؤتمر الأوروبي

القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

مدرب برشلونة يكشف حالة رافينيا