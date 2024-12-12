تشكيل تشيلسي الرسمي أمام أستانا في دوري المؤتمر الأوروبي

الفجر الرياضي
تشيلسي
تشيلسي

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق أستانا، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم  

موعد مباراة تشيلسي ضد أستانا في دوري المؤتمر الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد أستانا مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

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موعد مباراة تشيلسي وأستانا في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

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تشكيل تشيلسي الرسمي أمام أستانا في دوري المؤتمر الأوروبي

  • حراسة المرمى: جورجنسين
  • خط الدفاع: أتشامبيونج، ديساسي، توسين، فيجا 
  • وسط الميدان: راك ساكي، ديوسبري هال، جويو 
  • خط الهجوم: بيدرو نيتو، تشكوميكا، جيورجي 

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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