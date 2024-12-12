إعلام سوري: غارتان جويتان تستهدفان محيط دمشق

أفادت صحيفة "الوطن" السورية بأن غارة جوية جديدة استهدفت محيط دمشق بعد وقت قصير من غارة استهدفت محيط العاصمة اليوم الخميس.

ولم تذكر الصحيفة أي تفاصيل أخرى حول الغارات التي استهدفت العاصمة السورية عصر اليوم الخميس.

وقالت مصادر وكالة "سبوتنيك" في سوريا، إن الطيران الحربي الإسرائيلي "دمر عدة طائرات مروحية سورية كانت موجودة في محيط بلدة عقربا بريف دمشق الجنوبي الغربي".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن إسرائيل ليست لديها أطماع في سوريا وتواجدها في المنطقة العازلة مؤقت، مؤكدا أنه لا نية لدى إسرائيل للتقدم صوب دمشق.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي الثلاثاء الماضي بأن القوات الإسرائيلية نفذت خلال اليومين السابقيين أكبر عملية جوية في تاريخها ضد مقدرات الجيش السوري.

كما شن سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 300 غارة في أنحاء مختلفة بسوريا، بهدف "منع وقوع القدرات والوسائل الحربية في أيدي العناصر المعادية" حسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.