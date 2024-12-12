محافظ الدقهلية خلال لقائه مساعد وزير الري: تشكيل لجنة لحصر قطع الأراضي غير المستغلة على النيل

محافظات
محافظ الدقهلية ومساعد
محافظ الدقهلية ومساعد وزير الري

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الدكتور خالد وصيف مساعد وزير الموارد المائية والري لشئون الشركات والاستثمار في إطار تفعيل بروتوكول التعاون، واستعرض موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق المحافظة وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاقها،بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ،واللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة،والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ.

واصطحب محافظ الدقهلية عقب اللقاء، مساعد وزير الري في جولة نيلية لمعاينة قطع الأراضي المقترح طرحها للاستثمار وعددها 5 قطع مقترحة،وخلال الجولة كلف السكرتير العام بتشكيل لجنة لحصر قطع الأراضي غير المستغلة على النيل،كما كلف باتخاذ الإجراءات القانونية قانونية العاجلة تجاه الجهات التي تلقي مخلفات بمياه النيل بالتنسيق مع الموارد المائية والري بالمنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة تيسير إجراءات طرح قطع الأراضي للاستثمار بما يساعد في تحقيق أقصى منفعة للأطراف وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة الغير مستغلة،مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على المجاري المائية من التلوث ونشر الوعي لدى المواطنين بالموضوع.

وثمن "مرزوق "جهود وزارة الري والتعاون المستمر بينها وبين المحافظة في كافة المجالات وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات التنموية والخدمية التي توفر فرص عمل جديدة وتخدم مصالح المواطنين،وأكد أن التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية للدولة يأتي تماشيًا مع التوجهات العامة لتعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام والتي تعكس رؤية مصر 2030 وفقًا للخطة الاستراتيجية طويلة المدى.

من جهته صرح الدكتور خالد وصيف مساعد وزير الموارد المائية والري أن أجهزة الوزارة بالدقهلية بالتنسيق والتعاون مع المحافظة وجهازها التنفيذي تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات مع العمل على إختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، والإستثمار الأمثل لها.

حضر اللقاء المهندس أحمد نظيم وكيل الوزارة الأملاك،والمهندس عبد الفتاح الباز وكيل وزارة الري بالدقهلية،والمهندسة سلوى السعيد مدير حماية نيل شمال دمياط بالمنصورة، وسامح الجنايني مدير الاتصال السياسي بري الدقهلية، ومديري العموم بالري والصرف والنيل بالدقهلية،و محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة،والدكتورة رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة،و وائل عابد نائب رئيس حي غرب،و الدسوقي حماد نائب رئيس مركز طلخا،وعدد من رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات المعنيين.

محافظ الدقهلية خلال لقائه مساعد وزير الري: تشكيل لجنة لحصر قطع الأراضي على النيل

47b190d8-cad3-43d1-96e4-831963f53ba3
47b190d8-cad3-43d1-96e4-831963f53ba3
65cfcf2c-4160-422d-bc58-cfe187e72c00
65cfcf2c-4160-422d-bc58-cfe187e72c00
3d41d64a-c2ce-44c8-9194-fd57e5a49691
3d41d64a-c2ce-44c8-9194-fd57e5a49691
d69b28ea-0ce5-4d21-94df-6cb0ad890ced
d69b28ea-0ce5-4d21-94df-6cb0ad890ced
dfb4a531-9a17-447b-bcf8-f20d632b8ad6
dfb4a531-9a17-447b-bcf8-f20d632b8ad6
1fd4340d-3f54-41ec-85a8-8cc11741bd1f
1fd4340d-3f54-41ec-85a8-8cc11741bd1f
47ebc2c0-d25e-4690-8551-2ead3aa15ca8
47ebc2c0-d25e-4690-8551-2ead3aa15ca8
6ce3fb89-5bd3-43ca-a10a-ed2505c79624
6ce3fb89-5bd3-43ca-a10a-ed2505c79624
29ba3157-2225-48a6-902b-ccc8bad9b82c
29ba3157-2225-48a6-902b-ccc8bad9b82c
2891ef58-5fee-42dc-bd44-4248c8093f07
2891ef58-5fee-42dc-bd44-4248c8093f07
4c97f023-cd48-4897-b4e9-20720b52b094
4c97f023-cd48-4897-b4e9-20720b52b094
d01e1a55-43bc-409c-97c8-3b7c85197a17
d01e1a55-43bc-409c-97c8-3b7c85197a17
a6ab859e-a36b-404e-ab7d-294fe93704f7
a6ab859e-a36b-404e-ab7d-294fe93704f7
إزالة التعديات علي المجاري المائية ازالة التعديات الاراضي غير المستغلة التعديات على المجارى التعديات على المجارى المائية الإستراتيجية الاستفادة التنسيق والتعاون التعاون المستمر استراتيجية اعمال ازالة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق المشروعات المشروعات التنموية والخدمية المشروعات المائية المشروعات التنموية الموارد المائية والري بروتوكول التعاون تعظيم الاستفادة تشكيل لجنة رؤساء المراكز والمدن رؤية مصر 2030 طارق مرزوق محافظ الدقهلية صالح المواطن فرص عمل جديدة كافة المجالات مصالح المواطنين محافظ الدقهلية وزير الموارد المائية والري وزير الموارد المائية وزارة الري وصيف والاستثمار

مواد متعلقة

جنايات المنصورة تقضي بإعدام قاتل شقيقه لخلاف على الميراث

محافظ الدقهلية: زيادة مقاعد انتظار المواطنين بالمركز التكنولوجي.. وسرعة الرد على الطلبات والشكاوى

كلمة المستشار " بهاء مري " قبل النطق بالحكم على المتهم بإبتزاز ابنة شيرين عبدالوهاب

جنايات المنصورة تقضي بمعاقبة المتهم بإبتزاز إبنة الفنانة شيرين عبدالوهاب بالسجن 3 سنوات

جنايات المنصورة تقرر جلسة سرية لمحاكمة المتهم بإبتزاز ابنة شيرين عبدالوهاب بحضور محاميان

ننشر نص قرار إحالة المتهم بإبتزاز بنت شيرين عبد الوهاب وتهديدها

"العربي" يرأس لجنة القيادات لاختيار مدير التعليم المجتمعي ورؤساء أقسامه بالإدارات في الدقهلية

اليوم جنايات المنصورة تنظر اولى جلسات محاكمة المتهم بابتزاز نجلة شيرين عبد الوهاب
Elfagr.org

الأكثر قراءة

تعرف على مدة غياب كيليان مبابي بعد إصابته أمام اتالانتا في دوري الأبطال

الأهلي والزمالك ضمن القائمة النهائية للأفضل في إفريقيا 2024

ريال مدريد يكشف حجم إصابة مبابي

اليوم.. عرض فيلم "العنكبوت" على Watch It

وقت إضافي أم ركلات ترجيح؟.. ماذا يحدث حال انتهاء مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي بالتعادل؟

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام أستانا في دوري المؤتمر الأوروبي

القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

مدرب برشلونة يكشف حالة رافينيا