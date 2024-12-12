ختام فعاليات ورشة عمل لجنة التراث بمطروح حول «جماليات الأشكال الفنية في النسيج البدوي بين الأصالة والتجديد»

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تسليم شهادات إتمام
تسليم شهادات إتمام الورشة

 

اختتمت اليوم فعاليات ورشة العمل التى اقامت لجنة حماية التراث بمحافظة مطروح والتى كانت  بعنوان «جماليات الأشكال الفنية في النسيج البدوي بين الأصالة والتجديد»، حيث أقيمت  الورشة تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واستمرت لمدة ثلاثة أيام. ونُظمت الورشة بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء، برئاسة المهندس محمود الأمير، مدير المركز، وهدفت إلى تسليط الضوء على تطوير الفنون النسيجية البدوية وتعزيز دورها في الحفاظ على التراث الثقافي.  

في ختام الورشة، أعرب عبد الحميد القناشي، رئيس اللجنة  عن شكره العميق للمهندس محمود الأمير، مدير مركز تنمية موارد مطروح، على جهوده الكبيرة وتقديم الدعم اللوجستي الكامل لإنجاح الورشة، ومساهمته الفعالة في تطوير الحرف النسيجية البدوية. كما قدم القناشي الشكر للدكتورة دار السلام حسين، مدير عام التضامن الاجتماعي بمطروح، ومحمد حمدي، مدير الثقافة بمطروح، ونادية فتحي، مدير عام التربية والتعليم بمطروح، لدورهم المميز في دعم الورشة.  

من جانبها، أكدت الدكتورة أم العز السنيّني، مقررة الورشة وعضو لجنة التراث، على أهمية هذا الحدث في تعزيز الحرف اليدوية البدوية، معربة عن شكرها لكل من ساهم في إنجاح الورشة، سواء بالدعم المادي، اللوجستي، أو المعنوي.   والشكر الموصول لكل من أعضاء اللجنة الذين ساهموا فى اخراج الورشة على هذا الشكل اللائق.

واختتمت الفعاليات بجلسة تدريب عملي لفتيات قسم الغزل ونسج الصوف بالمرحلة الثانوية في مطروح،  وبعض من فتيات الجمعيات الأهلية والعمل الأهلى بمطروح حيث تعلمن مهارات الحرف اليدوية التقليدية. كما تم تكريم جميع المشاركين في محاضرات الورشة، تقديرًا لجهودهم ومساهمتهم في إنجاح هذا الحدث الثقافي المميز.

التربية والتعليم التضامن الاجتماع الحفاظ على التراث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بحوث الصحراء حماية التراث فعاليات ورشة العمل مركز بحوث الصحراء

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