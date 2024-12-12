قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس المتهم بسرقة مدرسة في الطالبية.

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع المتهم بسرقة مدرسة في الطالبية

القبض على المتهم

تلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من مسئولي مدرسة لغات كائنة بدائرة القسم، يفيد بسرقة جهاز DVR، وشاشتين وهواتف محمولة من المدرسة

وبفحص التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه وبحوزته المسروقات.

وحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق

