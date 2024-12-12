التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء يناقش خطط تصحيحية للادارة المالية

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ناقش  الدكتور أحمد صبرى الملاح - نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء اليوم الخميس خلال الاجتماع التوجيهي الدوري اليومي لجميع منشآت الهيئة في المحافظة بمقر مكتبه بمدينه شرم الشيخ. وبحضور مديري الادارات الفنية.

كما اشار إلى ضرورة متابعة تنفيذ توجيهات مدير الفرع أثناء المرور اليومى للمنشآت الصحية بمدن المحافظة أسبوعيا.

واكد خلال الاجتماع الخطط التصحيحية المقترحة من الادارة المالية ولجنة دورة الايرادات لتحقيق الاستدامة المالية للمنشآت في ضوء الحفاظ على المقدرات المالية للهيئة.

استكمل الاجتماع بمناقشة المتابعة الحثيثة للتسجيل الطبى للملفات الطبية للمرضى داخل المنشآت التابعة للهيئة بالمحافظة، وتم التأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الخاصة بالطوارئ وكذلك مستلزمات العمليات، وتم التأكيد على متابعة نسب رضاء المنتفعين، وتوجيهه بتيسير رحلة المنتفع فى تلقى الخدمات.

وفى ختام الإجتماع أكد على ضرورة توجيه وتدريب الفرق الطبية بالمرور الدورى لمتابعة الإلتزام بسياسات الجودة ومكافحة العدوى داخل المنشآت."

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