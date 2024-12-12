أحمد داوود يتحدث عن أول أجر حصل عليه من التمثيل

كشف الفنان أحمد داوود عن أول أجر حصل عليه من التمثيل، وتحدث عن نجوم الغناء الذين يحبهم، وذلك ضمن حواره مع الإعلامي إبراهيم فايق، في بودكاست فايق ورايق على يوتيوب.

أول أجر لـ أحمد داوود من التمثيل

وقال أحمد داوود: أول أجر حصلت عليه من التمثيل كان في مسلسل بنت من شبرا، ووقتها أعطاني المنتج الفني 150 جنيه، وكان أخبرني أن التصوير سيكون لمدة أسبوع أو قد يزيد إلى 10 أيام أو أكثر، وفي كل الأحوال أجري سيكون 150 جنيه.

أحمد داوود يكشف عن نجوم الغناء الذين يحبهم

وأضاف أحمد داوود: أنا أستمع إلى كل نجوم الغناء من خلال قائمة الأعلى في مصر على منصات الموسيقى، واستمع إلى كل الأشكال الغنائية، ولكني كنت أحب محمد منير في صغري وأذهب إلى حفلاته، ونفس الأمر بالنسبة للهضبة عمرو دياب.

أحدث أعمال أحمد داوود

ومن ناحية أخرى، بدأ الفنان أحمد داوود تصوير مسلسله الجديد "كل سنة مرة" اسم مؤقت مع المخرج يحيى إسماعيل، ويشارك بجانب أحمد داوود كلا من أحمد بدير ومحمد محمود وثراء جبيل ومراد مكرم، فرح يوسف، من تأليف عبد الرحمن جاويش، إخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة Yellow Tape، ويتكون من 10 حلقات ويعرض عبر إحدى المنصات.

آخر أعمال أحمد داوود

وكان آخر أعمال أحمد داوود هو مسلسل "زينهم" تدور أحداثه حول الطبيب الشرعي "زينهم" الذي يقوم بحل قضايا وكشف الألغاز بمساعده زميله ومساعده الطبيب "جيمي" و"جميلة" التي يتعرف عليها أثناء بحثه في قضية كبرى، المسلسل من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، عمد رشاد، سلوى محمد علي، هناء الشوربجي.

وأيضا شارك في فيلم الهوي سلطان، وشاركه البطولة منة شلبي، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، خالد كمال، فدوى عابد، ونورين أبو سعدة، والعمل من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، دارات أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويتناول قصة فتاة وشاب تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معًا العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقاءهما وأسرتيهما، قبل أن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما، وتتوالى الأحداث التي تحمل مفاجآت عديدة.