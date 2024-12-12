بعد طرح البوستر الرسمى.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل مملكة الحرير

كشف المخرج بيتر ميمي عن البوستر التشويقى لـ مسلسل مملكة الحرير بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، والذي من المقرر عرضه قريبا عبر إحدي المنصات.

البوستر الرسمي لـ مسلسل مملكة الحرير

شارك بيتر ميمي عبر صفحته علي إنستجرام، البوستر التشويقى لـ مسلسل مملكة الحرير، والذى انتهى صناعه من تصويره خلال الفترة الماضية، استعدادأً لعرضه قريبًا عبر إحدى المنصات.

تعاون بين كريم محمود عبدالعزيز وأسماء أبو اليزيد

ويمثل مسلسل مملكة الحرير التعاون الثانى بين كريم محمود عبدالعزيز، وأسماء أبو اليزيد، حيث كان آخر عمل شارك به الثنائى فيلم موسى، الذى عُرض عام 2021، وكان من إخراج بيتر ميمي.

أبطال مسلسل مملكة الحرير

ويشارك فى بطولة العمل بجانب كريم محمود عبدالعزيز، كل من أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، محمود البزاوي، سلوى عثمان، ومحمود غريب، ويوسف عمر.

قصة مسلسل مملكة الحرير

ويدور في إطار كوميدي فانتازي، ويتناول صراع الأشقاء، وهو من نوعية الأعمال الدرامية القصيرة، ويدخل كريم محمود عبدالعزيز فى العديد من الأزمات مع أشقائه خلال أحداث المسلسل، تظهر أسماء أبو اليزيد بشخصية أميرة من زمن قديم.

أعمال كريم محمود عبدالعزيز مع بيتر ميمي

وحقق كريم محمود عبدالعزيز مع المخرج بيتر ميمي نجاحات عديدة خلال السنوات الأخيرة، ويُمثل مسلسل مملكة الحرير التعاون السادس بينهما، بعدما قدما سويًا مسلسل الاختيار، وأفلام موسى ومن أجل زيكو وشلبي وبيت الروبي.

أحدث أعمال كريم محمود عبد العزيز

ويذكر ان أحدث أعمال كريم محمود عبد العزيز هو فيلم الهنا اللى أنا فيه، والذي من المقرر عرضه يوم 18 ديسمبر الجارى، ويدور العمل في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية دكتور أحمد والتي يقدمها كريم محمود عبدالعزيز، وهو مهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه على السوشيال ميديا حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية، ولكنه يواجه مشاكل في حياته الزوجية مع ياسمين رئيس.

أبطال فيلم الهنا اللى أنا فيه

وفيلم الهنا اللى أنا فيه من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، ومريم محمود الجندي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم معتز التوني وأوتاكا، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، وإنتاج زيد كردي وأحمد بدوي وجابي خوري.