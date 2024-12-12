مدير عام الطب الوقائي يتفقد سير العمل بالحجر الصحى بمطار سوهاج

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جانب من التفقد
جانب من التفقد

تفقد اليوم الدكتور النمر محمدين مدير عام الطب الوقائى سير العمل بالحجر الصحى بمطار سوهاج الدولى للمتابعة والتأكد من حسن سير العمل والانضباط والالتزام وذلك بحضور الدكتور فؤاد أحمد على رئيس قسم الحجر الصحى ورجال الحجز الصحى بمطار سوهاج الدولي.

جاءت الجولة التفقدية بتوجيهات وتكليف من الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وضمن إجراءات المتابعة المستمرة للإدارة العامة للطب الوقائى لإداراتها المختلفة والاطمئنان إلى انتظام سير العمل بها، وتفقد مدير عام الطب الوقائى غرف الحجر الصحى التى تقدم خدماتها للمسافرين، وكذلك تتبع الإجراءات الصحية ومسار المسافرين للاطمئنان إلى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الصحيحة.

وأكد على الانضباط وسلامة الإجراءات المتبعة بالحجر الصحى مقدمًا شكره وتقديره لرجال الحجر الصحى لما يبذلونه من مجهودات كبيرة لخدمة الوطن والمواطن

وفى سياق متصل أوضح "دويدار" أن الحجر الصحى بمطار سوهاج الدولى يقدم خدماته إلى مئات المسافرين يوميًا ما بين قادم ومغادر لعدد من الدول العربية والأجنبية على متن مختلف الرحلات الجوية، مؤكدًا أن الحجر الصحى بمطار سوهاج الدولى تم تزويده بأحدث أجهزة الفحص المتخصصة وذلك ضمن إجراءات الدولة المصرية التى تتخذها لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمسافرين بالمطارات المختلفة.

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