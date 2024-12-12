تعيين المهندس عبدالله العسيري أمينًا لهيئة الفروسية

أصدر مجلس إدارة هيئة الفروسية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل، قرارًا بتعيين المهندس عبدالله بن أمان العسيري أمينًا عامًا للهيئة.

وثمن المهندس العسيري هذه الثقة، مؤكدًا التزامه بتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تطوير قطاع الفروسية في المملكة، وفق خطط وبرامج إستراتيجية طموحة، مشيرًا إلى أن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة يعد حافزًا لتحقيق الريادة للفروسية السعودية على المستوى العالمي.

يُذكر أن المهندس عبدالله العسيري يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ودرجة الماجستير في إدارة المشاريع من جامعة جنوب كاليفورنيا، كما حصل على العديد من الشهادات المهنية المعتمدة في مجالات القيادة وإدارة المشاريع والهيكلة المؤسسية