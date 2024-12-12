رئيس الاتحاد العربي يهنيء هاني أبو ريدة بمناسبة تزكيته رئيسًا لاتحاد الكرة

قام صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ووزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية، بتوجيه التهنئة إلى المهندس هاني أبو ريدة، عضو المجلس الأعلى لـ "فيفا"، وعضو المكتب التنفيذي لـ "كاف"، بمناسبة تزكيته رئيسًا للاتحاد المصري لكرة القدم، في دورته الجديد 2024-2028.

وتمنى رئيس الاتحاد العربي في تهنئته للمهندس هاني أبو ريدة، أن يكلل الله جهوده مع زملائه، بكل النجاح من أجل كرة القدم العربية والمصرية، في ظل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها من خلال عمله في كاف وفيفا.

ويشغل هاني أبوريدة ريدة في الوقت الحالي منصب النائب الأول للاتحاد العربي لكرة القدم، في إطار العديد من المناصب التي يتولاها على الأصعدة العالمية والأفريقية وأيضًا العربية.