"بسبب الشبورة" رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع مراكز وأحياء أسيوط

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محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط مساء اليوم الخميس برفع درجة الإستعداد القصوى في جميع الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للارصاد الجوية لمواجهة تداعيات الشبورة المائية الكثيفة التي قد تصل إلى حد الضباب وتؤثر على حركة التنقل في المحافظة خلال الفترة من اليوم الخميس 12 ديسمبر وحتى يوم  السبت المقبل 14 ديسمبر مما يؤثر على الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية

وأكد محافظ أسيوط على أنه أصدر توجيهاته بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة وشدد على أهمية التنسيق ما بين غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وكافة القطاعات لمتابعة الشبروة المائية على الطرق وتلقي أية بلاغات من المواطنين والتعامل معها على الفور الفوري هذا بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة

وكما وجه أبوالنصر قيادات المحافظة ورؤساء والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بمراجعة جاهزية المعدات وفرق الطوارئ والمعدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث ومعدات التدخل والانقاذ السريع مع مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة فضلًا عن التنسيق مع إدارة المرور لاتخاذ التدابير اللازمة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق.

وناشد المحافظ المواطنين وسائقي السيارات وقائدي المركبات الإلتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية وتوخي الحذر أثناء القيادة، خصوصًا على الطرق السريعة ليلًا وفي ساعات الصباح الأولى، لتجنب الحوادث وضمان سلامة الجميع، مشددًا على تفعيل غرف العمليات بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الفورية عند الضرورة

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