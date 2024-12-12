رئيس مدينة سيوة يتفقد أعمال القافلة الطبية بمستشفي سيوة المركزي

تفقد صباح اليوم محمد بكر رئيس مركز ومدينه سيوة، أعمال قافلة مركز العشري خلال الفترة من 9 حتي 12 ديسمبر وأثنى على أعمال القافلة نظرًا للإقبال الشديد عليها.

رافق رئيس المدينة الدكتور محمد العشري رئيس القافلة، والدكتور محمود حبيب مدير مستشفي سيوة المركزي، والدكتور أبوبكر ماهر مدير الإدارة الصحيه بسيوة، ويوسف كيلاني رئيس قرية أغورمي، وأبوبكر عبدالرحمن رئيس قريه بهي الدين.

وجه رئيس مركز ومدينة سيوة بتعميم ودفع قوافل مماثلة لجميع القري المركز وأكد علي تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات لنجاح القافلة وأداء عملها علي أكمل وجه مع تذليل كافة العقبات التي تواجه أعمال القافلة مشيدا بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع المحافظة للتيسير علي المواطنين،

مؤكدا علي ضرورة تسليم المريض بيان خاص بالوقاية من الأمراض.

تأتي الزيارة التفقدية في ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتذليل كافة العقبات أمام أهل مطروح.