المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 0.25 %

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، عن خفض جديد في أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 0.25 نقطة مئوية، لتصل إلى 3%. يأتي هذا في إطار اقتراب البنك من تحقيق هدفه المتمثل في استقرار الأسعار، بعد سلسلة من التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة منذ يونيو الماضي.





وكان البنك قد بدأ تغيير سياسته النقدية في يونيو، حيث خفض سعر الفائدة على الودائع – الذي تتلقاه البنوك على الأموال المودعة – بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 3.75%، وذلك بعد نحو 9 أشهر من تسجيل معدلات الفائدة مستويات قياسية مرتفعة.





هذا التخفيض يعتبر إيجابيًا للمدخرين، حيث تسترشد البنوك بهذه المعدلات وتقوم بتمرير أسعار الفائدة المخفضة على الودائع للعملاء من خلال حسابات التوفير والودائع الثابتة. كما انخفضت تكلفة حصول البنوك التجارية على الأموال الجديدة من البنك المركزي الأوروبي.