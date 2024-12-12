انتشار حالات العدوى التنفسية والمعوية.. ماذا تعرف عن الفيروس الغدي؟

شهدت الآونة الأخيرة انتشارًا ملحوظًا لحالات العدوى التنفسية والمعوية الناتجة عن الفيروس الغدي (Adenovirus)، خاصة بين الأطفال وكبار السن.



يُعتبر الفيروس الغدي مجموعة واسعة من الفيروسات التي تسبب التهابات في الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، والعينين، وهو يتميز بسهولة انتقاله وسرعة انتشاره في الأماكن المزدحمة.

طرق انتقال الفيروس الغدي

ينتقل الفيروس عبر:

• الرذاذ التنفسي عند السعال أو العطس.

• ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس.

• الاتصال المباشر مع المصابين من خلال المصافحة أو التقبيل.

• استخدام المياه غير المعقمة، مثل أحواض السباحة.

الأعراض الشائعة للفيروس الغدي

تتفاوت الأعراض حسب نوع الفيروس، وتشمل:

• الحمى والسعال.

• التهاب الحلق وسيلان الأنف.

• التهاب العين أو الطفح الجلدي.

• القيء والإسهال في حالة العدوى المعوية.

علاج الفيروس الغدي

في معظم الحالات، يكون المرض خفيفًا ويتعافى المصاب خلال أسبوع إلى ثلاثة أسابيع. يمكن استخدام مسكنات الألم وخافضات الحرارة لتخفيف الأعراض.

أما في الحالات الشديدة، خصوصًا لمن لديهم ضعف في المناعة، فقد يتطلب الأمر استشارة طبية وربما دخول المستشفى.

طرق الوقاية

• غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

• تجنب الاتصال المباشر مع المصابين.

• تعقيم الأسطح والأدوات المستخدمة.

• الابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

الامراض المنتشرة في الشتاء

1. الإنفلونزا الموسمية

• تنتشر في فصل الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة وزيادة التجمعات.

• الأعراض: الحمى، السعال، التهاب الحلق، وآلام الجسم.

• الوقاية: التطعيم ضد الإنفلونزا، غسل اليدين، وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة.

2. فيروس RSV (الفيروس المخلوي التنفسي)

• يؤثر بشدة على الأطفال دون سن الخامسة وكبار السن.

• الأعراض: السعال، احتقان الأنف، الحمى، وصعوبة التنفس.

• الوقاية: النظافة الشخصية، تهوية الأماكن المغلقة، وتجنب الاحتكاك المباشر مع المصابين.

3. الفيروس الغدي (Adenovirus)

• يصيب الأطفال والبالغين ويسبب التهابات تنفسية وعينية وأحيانًا هضمية.

• الأعراض: ارتفاع الحرارة، السعال، التهاب العين (العين الوردية)، والإسهال في بعض الحالات.

• الوقاية: تنظيف اليدين والأسطح بانتظام وتجنب الأماكن المزدحمة.

4. فيروس الروتا (Rotavirus)

• يصيب الأطفال بشكل رئيسي ويتسبب في التهابات معوية حادة.

• الأعراض: القيء، الإسهال المائي، والحمى.

• الوقاية: لقاح الروتا المتوفر للأطفال الصغار والحفاظ على النظافة الشخصية.

5. فيروس كورونا (COVID-19)

• لا يزال نشطًا مع ظهور سلالات جديدة.

• الأعراض: السعال، الحمى، التعب، وفقدان حاستي الشم والتذوق.

• الوقاية: تلقي اللقاحات، ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

6. نزلات البرد

• تسببها فيروسات متعددة مثل Rhinovirus.

• الأعراض: انسداد الأنف، التهاب الحلق، السعال، والعطس.

• الوقاية: تقوية المناعة بالفيتامينات، غسل اليدين، وتجنب مشاركة الأدوات الشخصية.