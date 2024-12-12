بعد وصوله للأردن من جديد.. من هو المواطن الأردني أسامة بشير البطاينة المعتقل في سوريا؟

تقارير وحوارات
المواطن الأردني أسامة
المواطن الأردني أسامة بشير البطاينة

عاد المواطن الأردني أسامة بشير البطاينة إلى وطنه بعد غياب دام 38 عامًا قضاها في أحد السجون السورية، في حادثة أثارت الجدل والتساؤلات حول ظروف اعتقاله واحتجازه الطويل.

وصوله إلى الأردن

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، على لسان الناطق الرسمي السفير سفيان القضاة، عن عودة البطاينة إلى الأردن عبر معبر جابر الحدودي.

وأوضح القضاة أن السلطات الأردنية تواصلت مع عائلته فور انتشار قصته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم استكمال إجراءات تسليمه لوالده بعد وصوله إلى الأراضي الأردنية.

فقدان الذاكرة وحالة صحية متدهورة

أكدت وزارة الخارجية أن البطاينة، المولود عام 1968، كان فاقدًا للوعي والذاكرة عند العثور عليه.

تشير التقارير إلى أنه اختفى منذ عام 1986 وكان يبلغ من العمر 18 عامًا حينها، ليقضي أكثر من ثلاثة عقود في سجون النظام السوري السابق.

تساؤلات حول سنوات الاعتقال

تثير عودة البطاينة العديد من التساؤلات حول ملابسات اعتقاله واحتجازه طوال هذه الفترة دون محاكمة واضحة.

تركت السجون السورية، المعروفة بظروفها القاسية، آثارًا جسدية ونفسية عميقة على البطاينة، ما يجعل قضيته مثالًا حيًا على معاناة المعتقلين في هذه المؤسسات.

تفاعل شعبي ورسمي

شهدت القضية اهتمامًا شعبيًا واسعًا بعد تداول فيديو يوثق حالته الصحية المتدهورة، حيث طالب ناشطون بضرورة الإفراج عن مزيد من المعتقلين الأردنيين في السجون السورية.

في المقابل، أكدت السلطات الأردنية أنها ستواصل جهودها لمتابعة قضايا المواطنين المحتجزين في الخارج.

الاردن السجون السورية الخارجية الأردنية النظام السوري السابق السفير سفيان القضاة السلطات الأردنية معبر جابر الحدودي وسائل التواصل الاجتماعي وزارة الخارجية الأردنية فقدان الذاكرة سجون النظام السوري النظام السوري المواطن الأردني أسامة بشير البطاينة

مواد متعلقة

انتشار حالات العدوى التنفسية والمعوية.. ماذا تعرف عن الفيروس الغدي؟

لا ينوي الرئيس الروسي مقابلة الأسد في موسكو.. رحلتان جويتان وخوف من الخيانة

بعد تدميره.. ماذا تعرف عن مركز الأبحاث السوري صانع أسلحة الردع العربية؟

عطل فني يصيب تطبيقات "واتساب" و"فيسبوك" و"إنستجرام".. تفاصيل

مونديال 2034.. قفزة نوعية لتطوير الرياضة في السعودية

كيف نجحت السعودية في الفوز باستضافة مونديال 2034؟

نجل نتنياهو في قبضة حماس.. كيف ضغط أهالي الأسرى على الحكومة الاسرائيلية؟

بعد الغارات الإسرائيلية.. ماذا تعرف عن مطار المزة العسكري في دمشق؟
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. نادي الفتح السعودي يعلن تعاقده مع البرتغالي جوزيه جوميز مديرًا فنيًا للفريق

عاجل | ملخص آخر جلسات الأسبوع في البورصة المصرية

بعد أزمته الصحية.. رنا سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنها مالك

لهذا السبب.. أروى جودة تتصدر التريند

وزير الإسكان يتفقد أعمال الطرق والمرافق بالأراضي المضافة بالعبور الجديدة

بعد وصوله للأردن من جديد.. من هو المواطن الأردني أسامة بشير البطاينة المعتقل في سوريا؟

بعد طرح البوستر الرسمى.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل مملكة الحرير

174 ألف.. إيرادات فيلم "الهوى سلطان" أمس