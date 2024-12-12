وزير الإسكان يتفقد أعمال الطرق والمرافق بالأراضي المضافة بالعبور الجديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير تنفيذ أعمال الطرق والمرافق في الأراضي الجديدة المضافة لمدينة العبور الجديدة، وذلك عقب تسليمه محاضر استلام هذه الأراضي التي تم تقنين أوضاعها وتسليمها لمستحقيها. رافقه خلال الجولة عدد من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة.


 

واستعرض الوزير تقريرًا قدمه المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، حول الوضع الراهن لأعمال المرافق، والتي تشمل خطوط المياه والصرف الصحي القائمة والمستقبلية، إلى جانب موقف تنفيذ شبكات الطرق. وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكات طرق بطول 90 كم، مع استمرار العمل على تنفيذ شبكات إضافية بطول 176 كم.


 

وأشار رئيس الجهاز إلى أن مساحة الأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة تقدر بنحو 38 ألف فدان، مع تلقي أكثر من 94 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضي بإجمالي مساحة تصل إلى 33.4 ألف فدان. كما تم الانتهاء من دراسة ملفات لمساحات تبلغ 17،575 فدانًا، بما يمثل أكثر من نصف الطلبات المقدمة، وتم بالفعل تسكين 4،889 قطعة أرض.

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