عاجل | ملخص آخر جلسات الأسبوع في البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، مدعومة بعمليات شراء مكثفة من المستثمرين المصريين، سواء المؤسسات وصناديق الاستثمار أو الأفراد، في مقابل عمليات بيع من جانب المستثمرين العرب والأجانب.

وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب بلغت نحو 3 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 2.263 تريليون جنيه، وسط تعاملات إجمالية بلغت نحو 106.2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات سوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية، فيما سجلت تعاملات سوق الأسهم نحو 4.4 مليار جنيه.





وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 30،795.09 نقطة. كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.64% ليصل إلى 8،575.03 نقطة. وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقًا “إيجي إكس 100”، الذي ارتفع بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 11،735.07 نقطة.