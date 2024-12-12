شمال غزة تحت نار الإبادة والتطهير العرقي.. وقائع وشهادات جديدة

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غزة
غزة

يستخدم الاحتلال الإسرائيلي أسلحة حديثة وغامضة، تترك الجثث مشوهة أو تختفي بلا أثر، كما تُلقى أطنان المتفجرات فوق الأحياء السكنية، فتُحوّلها إلى ركام، بينما تتناثر الأشلاء في الشوارع، تبقى مئات الجثث والمفقودين تحت الأنقاض، دون إمكانية لإجلائهم أو حتى دفنهم.

65 يومًا من الحصار

منذ أكثر من شهرين، تفرض إسرائيل حصارًا خانقًا على محافظة شمال غزة، بما يشمل جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، هذا الحصار المميت ترافقه غارات جوية وقصف مدفعي متواصل، تسبب في تدمير شامل للبنية التحتية والمرافق الحياتية.

منع الاحتلال إدخال المساعدات الغذائية والطبية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات، مما خلق واقعًا مأساويًا لسكان الشمال، الذين يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء والماء، مع ارتفاع أسعار المواد المتاحة إلى أضعاف مضاعفة.

نزوح جماعي تحت القصف

يروي أحد الناجين من الحصار، قصص النزوح القسري من أحياء الشمال، يقول: “أجبرنا الاحتلال على ترك منازلنا تحت وابل من القصف والنيران، لجأنا إلى مراكز إيواء مؤقتة، مثل المدارس، لكن حتى تلك الملاجئ لم تسلم من الاستهداف، مما دفعنا إلى الفرار مجددًا”.

وعن معاناته أثناء عبور الحواجز الإسرائيلية، يضيف: “على الحواجز، يُذل الرجال بالفحص والتدقيق، ويتم اعتقال بعضهم دون معرفة مصيرهم، بينما النساء والأطفال يمرون بعد تفتيش دقيق لمتاعهم”.

تعطيل الخدمات الإنسانية والطبية

دمر الاحتلال سيارات الإسعاف والدفاع المدني، وأعاق عمل الطواقم الطبية، مما جعل الآلاف من المصابين والمحتاجين بلا رعاية.

يقول يوسف فارس، الصحفي المقيم في شمال غزة: “منذ بداية الحصار، توفي العديد من السكان في منازلهم دون أن تُعرف حالتهم إلا بعد أيام”.

أكد الدفاع المدني الفلسطيني أن عمله معطل منذ أسابيع، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني، حيث تُترك العائلات المحاصرة بلا خدمات طبية أو إنقاذية.

سياسة التجويع والتفريغ السكاني

يعمل الاحتلال بشكل منهجي على تفريغ الشمال من سكانه، باستخدام القصف المتواصل وحصار التجويع، حسب الأمم المتحدة، منع الاحتلال 86 محاولة لإدخال مساعدات غذائية إلى المناطق المحاصرة.

أوضح يوسف، "أن إسرائيل تهدف إلى تطهير شمال غزة عرقيًا، حيث تم تفريغ مخيم جباليا ويتم الآن إخلاء بيت لاهيا”.

شهادات تصف جحيم الحصار

تختتم الحاجة عائشة أبو سلطان، إحدى النازحات من مخيم جباليا، بحديث يعكس مرارة الواقع: “ما شهدناه في 2024 يفوق كل ما مررنا به في النكبة عام 1948، حياتنا تحولت إلى جحيم بلا أمل في الخلاص”.

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