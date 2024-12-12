وي يفوز على لافيينا بهدفين

الفجر الرياضي
مباراة وي ولافيينا
مباراة وي ولافيينا

حقق الفريق الأول لكرة  القدم بنادي وي بقيادة المدير الفني عمرو أنور الفوز علي فريق لافيينا بهدفين مقابل هدف ضمن مواجهات دوري المحترفين لكرة القدم في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم علي ملعب الأسيوطي  ضمن لقاءات الجولة رقم ١٢.

وي يهزم لافيينا

تقدم وي عن طريق اللاعب احمد عيد في الدقيقة  ٣٥ من الشوط الأول.

وتعادل مايكل  ايجيبمبا للافيينا  في الدقيقة ٤٨ من الشوط الثاني قبل أن يحرز عفروتو  هدف الفوز في الدقيقة  ٦٧.

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وبهذا الفوز يرفع وي رصيدة من النقاط إلى ٢٥ نقطة يحتل بها المركز الثاني في جدول الترتيب.

الاسيوطي الشوط الأول دوري المحترفين لكرة القدم دوري المحترفين

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