وي يفوز على لافيينا بهدفين

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي وي بقيادة المدير الفني عمرو أنور الفوز علي فريق لافيينا بهدفين مقابل هدف ضمن مواجهات دوري المحترفين لكرة القدم في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم علي ملعب الأسيوطي ضمن لقاءات الجولة رقم ١٢.

وي يهزم لافيينا

تقدم وي عن طريق اللاعب احمد عيد في الدقيقة ٣٥ من الشوط الأول.

وتعادل مايكل ايجيبمبا للافيينا في الدقيقة ٤٨ من الشوط الثاني قبل أن يحرز عفروتو هدف الفوز في الدقيقة ٦٧.

وبهذا الفوز يرفع وي رصيدة من النقاط إلى ٢٥ نقطة يحتل بها المركز الثاني في جدول الترتيب.