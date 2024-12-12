شاهيناز تطرح أغنية "علمني الشقاوة".. فيديو

طرحت المطربة شاهيناز، أغنيتها الجديدة "علمني الشقاوه"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية الموسيقية وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة..



تفاصيل أغنية “علمني الشقاوة”

"اغنية علمني الشقاوه" من كلمات فيصل همامي، والحان آدم حسين،

توزيع تركي.

مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.

فيديو ميدو بارون

.اداره إنتاج وتوزيع بروتكت ميديا محمد العشري.



يذكر أن أحدث أعمال شاهيناز كده فل، مصرية،،دندنة،قلبي بيدلع، لو ناسيين أفكركوا مع الفنان محمد رمضان.

المطربة شاهيناز





تقول مطلع اغنية علمني الشقاوه

علمني الشقاوه

حبك والقساوه

جي ليه دلوقتي تشكي

جي تتفاهم معايا

العند بغباوه

نار ملهاش هداوه

امتى يوم فكرت فيه

أو في يوم همك رضايا